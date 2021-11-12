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Политика12 ноября 2021 20:22

Клишас заявил, что ограничения прав россиян из-за qr-кодов соответствуют Конституции

Они могут быть введены федеральным законом
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (11)Комментарии (11)(11)
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас прокомментировал законопроект, который предлагает сделать обязательным использование qr-кодов в общественных местах и на транспорте. Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

Как отметил Клишас, предложенные правительством ограничения, связанные с пандемией коронавируса и эпидемиологической ситуацией, соответствуют Конституции.

"Ограничения, которые предложены правительством, могут быть введены федеральным законом, права граждан могут быть ограничены в соответствии с частью 3 статьи 55 конституции", - цитирует Клишаса ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, вице-премьер России Татьяна Голикова разъяснила, как будут действовать новые ограничительные меры, которые готовятся в введению в стране из-за пандемии коронавируса. Она отметила, что новые правила не будут применяться к несовершеннолетним гражданам.