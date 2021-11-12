Клишас заявил, что ограничения прав россиян из-за qr-кодов соответствуют Конституции

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас прокомментировал законопроект, который предлагает сделать обязательным использование qr-кодов в общественных местах и на транспорте. Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

Как отметил Клишас, предложенные правительством ограничения, связанные с пандемией коронавируса и эпидемиологической ситуацией, соответствуют Конституции.

"Ограничения, которые предложены правительством, могут быть введены федеральным законом, права граждан могут быть ограничены в соответствии с частью 3 статьи 55 конституции", - цитирует Клишаса ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, вице-премьер России Татьяна Голикова разъяснила, как будут действовать новые ограничительные меры, которые готовятся в введению в стране из-за пандемии коронавируса. Она отметила, что новые правила не будут применяться к несовершеннолетним гражданам.