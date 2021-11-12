В России зарегистрирован первый инъекционный препарат для лечения COVID-19

Препарат поступит в стационары всех регионов до конца 2021 года Фото: Иван Макеев

В России зарегистрирован первый отечественный инъекционный препарат прямого действия для лечения COVID-19 "Арепливир". Как сообщили его разработчики, он уже прошел процедуру регистрации и получил регистрационное удостоверение. В скором времени "Арепливир" появится в больницах.

"Первый отечественный внутривенный противовирусный препарат прямого действия "Арепливир" (фавипиравир) получил регистрационное удостоверение и уже до конца года поступит в стационары всех регионов", - сообщает пресс-служба создателей препарата.

Отмечается, что разработка российских ученых позволить снизить острую потребность медиков в госпитальных средствах терапии COVID-19.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин не исключил появления новых, более опасных штаммов коронавирусной инфекции в мире, отметив, что страна продолжит оказывать содействие всем нуждающимся в вакцинах от COVID-19 странам.