Голикова рассчитывает достичь показателей коллективного иммунитета в РФ к 1 июня 2022 года

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вице-премьер России Татьяна Голикова дала прогноз, когда в стране удастся достичь показателей коллективного иммунитета. Об этом она рассказала в ходе брифинга в Доме правительства в пятницу, 12 ноября.

По словам Голиковой, о коллективном иммунитете можно будет говорить, когда устойчивыми к вирусу будут 80% взрослого населения. Дойти до этих показателей правительство надеется до 1 июня 2022 года.

Голикова отметила, что с этим связано введение новых ограничительных мер по использованию qr-кодов. Срок их действия также рассчитан до 1 июня 2022 года.

Как ранее писал сайт kp.ru, уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России на сегодняшний день составляет 49%. Полный цикл вакцинации от коронавирусной инфекции в стране был проведен почти 58 миллионов раз.