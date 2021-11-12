Голикова анонсировала переходный период для введения qr-кодов до 1 февраля 2022 года

Переходный период нужен, чтобы россияне успели вакцинироваться и оформить необходимые документы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о переходном периоде, который будет учтен при введении qr-кодов. Они будут обязательными для пользования некоторыми видами транспорта и в общественных местах, соответствующий законопроект правительство внесло в Госдуму 12 ноября.

Как пояснила Голикова, переходный период нужен для того, чтобы у россиян было время на вакцинацию и оформление необходимых документов, если они еще не успели это сделать.

"Законом устанавливается переходный период, и в полном объеме использование сертификатов со всеми составляющими вступит в силу с 1 февраля 2022 года", - заявила Голикова.

Она напомнила, что в целом действие qr-кодов в России продлится предварительно до 1 июня 2022 года.

Как ранее писал сайт kp.ru, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что предложенные правительством ограничения, связанные с пандемией коронавируса и эпидемиологической ситуацией, соответствуют Конституции.