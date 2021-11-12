Песков вакцинировался от коронавируса "Спутником Лайт"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что поставил привику от коронавируса. В качестве вакцины официальный представитель Кремля выбрал "Спутник Лайт".

Об этом Дмитрий Песков рассказал в ходе пресс-конференции с журналистами в пятницу, 12 ноября.

"Привился "Спутником Лайт", - сообщил пресс-секретарь президента.

По его словам, прививку он перенес хорошо, однако не обошлось без некоторых негативных последствий. В течение одного дня после вакцинации Песков страдал от повышенной температуры.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о повторной вакцинации главы государства Владимира Путина. Он отметил, что президент сообщит об этом самостоятельно, как уже делал ранее. Песков также назвал здоровье президента первоочередной задачей для тех, кто за это отвечает.