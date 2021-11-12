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Политика12 ноября 2021 21:29

Песков вакцинировался от коронавируса "Спутником Лайт"

В течение суток после прививки представитель Кремля страдал от повышенной температуры
Наталья СМИРНОВА
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что поставил привику от коронавируса. В качестве вакцины официальный представитель Кремля выбрал "Спутник Лайт".

Об этом Дмитрий Песков рассказал в ходе пресс-конференции с журналистами в пятницу, 12 ноября.

"Привился "Спутником Лайт", - сообщил пресс-секретарь президента.

По его словам, прививку он перенес хорошо, однако не обошлось без некоторых негативных последствий. В течение одного дня после вакцинации Песков страдал от повышенной температуры.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о повторной вакцинации главы государства Владимира Путина. Он отметил, что президент сообщит об этом самостоятельно, как уже делал ранее. Песков также назвал здоровье президента первоочередной задачей для тех, кто за это отвечает.