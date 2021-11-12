Двое российских военных погибли в ходе проверки боевой готовности в Белоруссии

Несчастный случай произошел 12 ноября Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Два российских военнослужащих погибли в ходе внезапной проверки боевой готовности в Белоруссии 12 ноября. По данным Минобороны, они вместе со своим подразделением ВВС были вынуждены десантироваться на незнакомую площадку в районе Гродно. В ходе операции у обоих погасли парашютные купола.

Как сообщают в российском оборонном ведомстве, вследствие внезапного сильного порыва ветра у земли произошло схождение парашютов двух военнослужащих. Один из них попытался остановить падение, использовав запасной парашют, но это не сработало.

Отмечается, что оба военных служили по контракту и имели высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки. При жестком приземлении они получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу. Несмотря на усилия врачей, оба военнослужащих скончались. На данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Как ранее писал сайт kp.ru, днем 12 ноября совместный тактический воздушный десант Сил специальных операций Белоруссии и ВДВ России высадился на полигоне «Гожский». Так страны отрабатывают один из компонентов сил реагирования Союзного государства на фоне наращивания военной деятельности у границы Белоруссии.