Минюст РФ признал СМИ-иноагентом одного из основателей "Российской ЛГБТ-сети"

Минюст РФ пополнил список СМИ-иноагентов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минюст России включил одного из соучредителей Российской ЛГБТ-сети* в реестр СМИ-иноагентов. В соответствующем списке ведомства оказался Игорь Кочетков*, он стал в нем 95-м.

Согласно данным, указанным на сайте Минюста, Кочетков* был внесен в реестр в пятницу, 12 ноября.

Ранее Минюст внес в реестр незарегистрированных организаций-иностранных агентов движение и само движение "Российская ЛГБТ-сеть"*. Оно появилось в списке ведомства в понедельник, 8 ноября.

"Во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включен Кочетков Игорь Викторович*", - говорится в сообщении Минюста.

Как ранее писал сайт kp.ru, в минувший понедельник, 8 ноября, Минюст включил в список иностранных агентов пятерых россиян, включая адвоката журналиста Ивана Сафронова*.

*Физическое лицо или организация, выполняющие функции СМИ-иноагента