Минюст РФ признал СМИ-иноагентом ООО «Как бы инагент» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство юстиции России признало СМИ-иноагентом ООО «Как бы инагент»*. Об этом говорится на сайте ведомства.

«В соответствии с распоряжением Минюста России от 10.11.2021 в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью "Как бы инагент"», - говорится в сообщении.

Уточняется, что общество было создано россиянами, которые ранее были внесены в реестр - Денисом Камалягиным*, Сергеем Маркеловым* и Дарьей Апахончич*.

Напомним, в минувший понедельник, 8 ноября, Минюст включил в список иностранных агентов пятерых россиян, включая адвоката журналиста Ивана Сафронова. В начале октября этого ведомство также расширило список иноагентов. Туда попало еще девять журналистов и три компании, зарегистрированные в Нидерландах. В конце сентября 2021 ведомство внесло в список иностранных агентов издание «Медиазона»* его и главного редактора Сергея Смирнова*.

Как писал сайт kp.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что закон об иностранных агентах в России https://www.kp.ru/online/news/4445050/не отменят, поскольку он необходим для сдерживания влияния западных партнеров через агентов на территории страны.

*Организации и лица, признанные в России иноагентами