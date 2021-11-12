Макрон заявил, что на переговорах с Путиным обсудит миграционный кризис на белорусской границе

Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путины ситуацию на белорусско-польской границе. Это будет одной из тем, которые лидеры государств затронут в ходе грядущей встречи.

Как сообщил Макрон, он обменяется мнениями с Путиным в ближайшие дни.

"Я обменяюсь мнениями, в том числе, по темам Украины и Белоруссии", - цитирует Макрона ТАСС.

Как отметил французский лидер, эти темы уже поднимались накануне на встрече министров иностранных дел и обороны Франции и России в формате "два плюс два". Макрон подчеркнул, что позиция официального Парижа не изменилась - власти выступают, в первую очередь, за обеспечение безопасности в Европе.

Как ранее писал сайт kp.ru, Франция впервые за много лет возобновит строительство атомных электростанций (АЭС) для того, чтобы снизить зависимость от импорта энергоносителей. Такое заявление во вторник, 9 ноября сделал французский лидер Эммануэль Макрон.