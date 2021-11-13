Хирург Талов назвал тромбозы одним из самых опасных последствий коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Одним из наиболее ярких и опасных последствий коронавируса являются тромбозы, которые грозят привести к летальному исходу. Об этом рассказал сердечно-сосудистый хирург многопрофильной израильской клиники "Алодерм" Николай Талов.

По мнению специалиста, тромбы в артериях более характерны для пациентов, которые уже имели когда-то проблемы с организмом, например атеросклероз или сахарный диабет.

- Тромб в организме человека прежде всего играет защитную роль. Свертывание крови позволяет останавливать кровотечение из ран. Для этого в крови есть сложные механизмы, в которых задействованы как клетки крови, так и белки. В случае заболевания COVID-19 эти механизмы патологически активизируются и процесс запуска тромбообразования происходит вопреки необходимости, без повреждения сосудистой стенки, - объяснил врач РИА Новости.

Напомним, сейчас в РФ продолжается вакцинация населения от коронавируса. Прививка позволит минимизировать риски инфицирования и поможет организму выработать антитела к вирусу.