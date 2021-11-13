Замминистра энергетики Украины предложил зимой закупать газ у Словакии

На Украине предложили зимой закупать газ у Словакии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов заявил, что страна в случае нехватки газа в отопительный сезон может закупать топливо у Словакии.

- На сегодняшний день у нас в хранилищах находится достаточно природного газа. Хочу также подчеркнуть, что даже в случае дефицита мы имеем возможность его импортировать, — сказал он в эфире телеканала «1+1».

По мнению Немчинова, у «Нафтогаза» хватит средств, а у ГТС мощностей, чтобы закупать голубое топливо у Словакии. Он предположил, что Украина сможет закупать газ по цене в 26 тысяч гривен за тысячу кубометров.

Ранее бывший вице-премьер Украины Юрий Бойко заявил, что экономика страны находится в плачевном состоянии. По его словам, проблема в катастрофическом состоянии промышленности, к которому привел, в том числе, топливный кризис. По словам Бойко, почти половина заводов на Украине рискует прекратить свою деятельность из-за сложившейся ситуации. Он напомнил, что цены на газ для страны за год выросли в три раза и теперь он впервые стоит так дорого