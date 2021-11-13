Власти Нидерландов ввели частичный локдаун из-за коронавируса

В Нидерландах ввели частичный локдаун из-за коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Нидерландов ввело локдаун из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило агентство De Telegraaf.

С субботы, 13 ноября, рестораны и магазины с товарами непервостепенной важности будут закрываться в 19:00 в течение трех недель. Все спортивные мероприятия будут проходить без зрителей. Кроме того, гражданам было рекомендовано по возможности работать из дома. Однако школы, театры и кинотеатры закрывать не будут. Также в стране введут социальную дистанцию в полтора метра.

11 ноября в Нидерландах был побит антирекорд по заболеваемости — 16 тысяч человек за сутки. При этом в стране привито 85% взрослого населения.

Ранее в Австрии будет введен локдаун для всех граждан, непривитых от коронавиурсной инфекции. Принятие соответствующих мер анонсировал канцлер страны Александер Шалленберг. Канцлер отметил, что эпидемиологическая ситуация больше не позволяет медлить с принятием серьезных мер. Накануне в Австрии было выявлено 11 975 случаев коронавируса за сутки. В связи с этим в выходные состоится встреча федерального правительства с главами регионов, а также внеочередное заседание парламента. Как сообщает Шалленберг, решение о введении национального локдауна для непривитых может быть принято уже в конце этой недели - в воскресенье, 14 ноября.