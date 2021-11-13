Режиссер Питер Джексон продал студию спецэффектов Weta Digital за $1,6 млрд

Питер Джексон Фото: REUTERS

Австралийский режиссер Питер Джексон, снявший трилогию «Властелин колец» и «Аватар», продал студию спецэффектов Weta Digital. Покупателем выступила компания Unity Technologies, создатель одного из самых популярных игровых движков в мире. Сумма сделки составила 1,625 миллиарда долларов.

Weta Digital создавала спецэффекты для множества фильмов, включая трилогию «Властелин колец», «Хоббит» и «Аватар». Согласно условиям сделки, в Unity перейдут 275 сотрудников студии. Также компания получит все инструменты и наработки Weta Digital — их планируют продавать через облачный сервис. Информация о ценах на ПО будет известна позже.

Джексон, комментируя продажу, что художники Weta Digital получат новые возможности и технологичные инструменты.

Ранее появилась информация, что американский режиссер Квентин Тарантино продаст семь удаленных сцен из своей культовой картины «Криминальное чтиво» в виде NFT (невзаимозаменяемого токена). Сцены из киноленты и сценарий с аудиокомментариями Тарантино будут доступны только их владельцам, а имена покупателей останутся в секрете.