Неизвестный бросил гранату в азербайджанский блокпост в Карабахе

Мужчина бросил гранату в азербайджанский блокпост в Карабахе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Неизвестный мужчина бросил гранату в азербайджанский блокпост в окрестностях города Шуша в Карабахе. Об этом сообщило агентство Trend.

- Мужчина, личность которого устанавливается, бросил гранату РГД-5 в сторону азербайджанских военных, дежуривших на посту у села Дашалты в окрестностях города Шуша, — говорится в сообщении издания.

Российские миротворцы задержали нападавшего. Информации о пострадавших в результате произошедшего пока нет.

Напомним, 8 ноября неизвестный расстрелял четырех армянских сотрудников местного водоканала, работавших в демилитаризированной зоне Карабаха. Они проводили воду на пост российских миротворцев. До него от места работ было примерно 500-600 метров. Пост этот контролирует трассу, соединяющую Степанакерт с Арменией. По словам пострадавших, нападавший был одет как спецназовец, имел при себе автомат с подствольником и пистолет.