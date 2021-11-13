В Совете Федерации предложили выдавать QR-код переболевшим COVID-19 с высоким титром антител

В Совфеде предлагают выдавать QR-коды непривитым, но переболевшим ковидом с высоким титром антител. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выдавать QR-коды россиянам, которые переболели ковидом более установленного Минздравом срока назад, но имеют высокий титр антител, предложили в Совете Федерации. Дополнить внесенные в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов на транспорте и в ряде общественных мест предложил член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

Сенатор высказался о необходимости индивидуального подхода к людям, перенесшим коронавирусную инфекцию.

«Надо внимательно посмотреть. Возможно, понадобится внести поправки, которые касаются выдачи QR-кодов тем людям, которые переболели и имеют высокий титр антител. Им прививаться не рекомендуют, а со времени заболевания может пройти больше, чем шесть месяцев, но высокий титр сохраняется. То есть нужен некий индивидуальный подход», - цитирует Владимира Круглого ТАСС.

12 ноября российское правительство внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах в общественных местах, а также международном и междугороднем транспорте.

В первом законопроекте говорится, что потребуется для посещения мест проведения массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли. Для этого понадобятся либо QR-код о прививке, либо документ, подтверждающий, что человек переболел коронавирусом, либо медицинский отвод от вакцинации.

В междугородних и международных поездах и самолетах пассажирам потребуются те же документы. Их нужно будет предъявить при покупке билета и при посадке.

Подробнее о нормах, которые будут действовать до 1 июня, на kp.ru рассказывается здесь.