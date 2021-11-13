Путин сообщил, что Меркель и Лукашенко готовы обсудить миграционный кризис

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин сообщил, что канцлер Германии Ангела Меркель и белорусский лидер Александр Лукашенко готовы обсудить миграционный кризис на польско-белорусской границе.

- Я так понял, Александр Григорьевич Лукашенко и канцлер Меркель готовы друг с другом поговорить, — сказал российский лидер в интервью телеканалу "Россия 24".

Глава государства выразил надежду, что переговоры все-таки пройдут, отметив стремление мигрантов попасть именно на территорию Германии.

Напомним, в понедельник, 8 ноября, многочисленная колонна мигрантов двинулась по территории Белоруссии к границе Польши, где их встретили польские силовики и даже применили газ. Министр обороны республики заявил о 12 тысячах военных, готовых защищать границы страны, а польские войска были приведены в состояние шестичасовой готовности. Позже нескольким десяткам беженцев все-таки удалось прорваться на территорию Польши.