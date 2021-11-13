Владимир Путин заявил, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в интервью ВГТРК заявил, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе и напомнил о Минских соглашениях, где это зафиксировано.

«В Минских соглашениях не сказано, что Россия является стороной конфликта, никогда мы с этим не соглашались и не согласимся. Мы таковыми не являемся», - сказал Путин.

Также президент РФ заявил, что применение Украиной беспилотников является нарушением пункта Минских соглашений о запрета применять в зоне конфликта на Донбассе авиацию.

«Это авиация, она беспилотная, но это авиация, что применяется в зоне конфликта, что строго-настрого запрещено Минскими соглашениями и последующими договоренностями. Но никто даже на это не реагирует. Европа что-то так невнятное сказала на этот счет, а США вообще поддержали», — подчеркнул Владимир Путин.

Информация о применении беспилотных аппаратов Байрактар в зоне конфликта на Донбассе появилась 26 октября. Как сообщалось на kp.ru , применение беспилотников подтвердил Генштаб Украины.

«По приказу главнокомандующего ВС Украины генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения операции Объединенных сил впервые состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса Bayraktar. Дрон не пересекал линию столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку», - было сказано в сообщении ведомства.