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Политика13 ноября 2021 11:12

Путин заявил, что ему жалко детей мигрантов, оказавшихся на границе Польши и Белоруссии

Глава государства указал, что ночью температура воздуха в этом регионе падает ниже нуля
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что ему жаль детей беженцев, находящихся на польско-белорусской границе.

- Вопросы гуманитарного характера. Дети же маленькие. Честно говоря, я, когда смотрю, мне прежде всего детей жалко. Ну смотрите, там же минусовая температура ночью, — сказал российский лидер в интервью телеканалу "Россия 24".

Ранее Путин заявил, что РФ не имеет никакого отношения к миграционному кризису на польско-белорусской границе. Глава государства подчеркнул, что авиакомпании России не принимали участие в перевозке беженцев к границе Польши и Белоруссии.

До этого Путин сообщил, что канцлер Германии Ангела Меркель и белорусский лидер Александр Лукашенко готовы обсудить миграционный кризис. Российский лидер выразил надежду, что переговоры все-таки пройдут, отметив стремление мигрантов попасть именно на территорию Германии.