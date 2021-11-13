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В мире13 ноября 2021 11:14

В Белоруссии сообщили, что около 100 мигрантов прорвались на территорию Польши

Cитуация на границе никак не поменялась, отметил госпогранкомитет страны
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Белорусский госпогранкомитет сообщил, что около 100 мигрантов прорвались на территорию Польши

Белорусский госпогранкомитет сообщил, что около 100 мигрантов прорвались на территорию Польши

Фото: REUTERS

Пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии сообщила, что группа до 100 мигрантов смогла прорваться на территорию Польши.

- Есть группа (беженцев) вблизи от пункта пропуска («Брузги – Кузница»). Они действительно находятся на польской территории. До 100 человек. Они оказались вблизи колючего ограждения, установленного польской стороной, — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Там же уточнили, что речь идет о мигрантах, перемещение которых пограничники фиксировали в пятницу, 12 ноября. По словам пресс-службы, ситуация на границе никак не поменялась.

Напомним, ранее писал сайт kp.ru, польские силовики пресекли попытку пересечения государственной границы группой мигрантов, в которой были преимущественно женщины и дети. Пресс-секретарь подляской полиции Томаш Крупа позже заявил, что «белорусское войско, используя силу, пыталось протолкнуть на польскую сторону 35 человек». Минск опроверг заявления об участии белорусских военных в прорыве мигрантов.