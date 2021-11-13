Путин заявил, что перекрытие Белоруссией транзита газа в Европу будет нарушением контракта

Владимир Путин заявил, что впервые слышит о намерении Лукашенко перекрыть транзит газа в Европу. Фото: REUTERS

Владимир Путин в интервью ВГТРК 13 ноября сказал, что если Белоруссия перекроет транзит газа в Европу, это будет нарушением транзитного контракта.

«Перекрытие Белоруссией транзита газа в Европу будет нарушением нашего транзитного контракта», - сказал президент РФ.

На программе «Москва. Кремль. Путин», отвечая на вопрос ведущего Павла Зарубина, Владимир Путин сказал, что впервые слышит о намерении Белоруссии перекрыть транзит газа и не обсуждал этот вопрос с Александром Лукашенко.

«Ну, я, честно говоря, об этом первый раз слышу, потому что вот я дважды разговаривал с Александром Григорьевичем за последнее время. Он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул. Ну, он может, наверное. Хотя ничего хорошего в этом нет», - сказал Путин.

Ранее на kp.ru сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Европейскому союзу при расширении санкций перекрыть транзит газа в Европу, который идет по транснациональному трубопроводу «Ямал - Европа».