В России выявлено 39 256 случаев заражения коронавирусом 13 ноября 2021 года

В России выявлено 39 256 случаев заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России было зафиксировано 39 256 случаев заражения COVID-19. С начала пандемии был выявлен 9 031 851 случай.

Лидером по показателю стала Москва, где за сутки заболело 4158 человек. На втором месте идет Санкт-Петербург — 3273 случая. Тройку замыкает Московская область с 2891 случаев.

Кроме того, за сутки медики зафиксировали 1241 летальный исход. Еще 33 802 человек выписали из больницы.

Ранее сердечно-сосудистый хирург многопрофильной израильской клиники "Алодерм" Николай Талов сообщил, что одним из наиболее ярких и опасных последствий коронавируса являются тромбозы, которые грозят привести к летальному исходу. По мнению специалиста, тромбы в артериях более характерны для пациентов, которые уже имели когда-то проблемы с организмом, например атеросклероз или сахарный диабет.