Ученые Австралии выяснили, что черный чай помогает в борьбе с гипертонией

Австралийские ученые выяснили, что черный чай помогает борьбе с гипертонией Фото: Александр ГЛУЗ

Ученые из Университета Западной Австралии сообщили, что черный чай помогает в борьбе с гипертонией. Итоги эксперимента опубликованы в журнале American Journal of Clinical Nutrition.

Специалисты провели исследование с участием мужчин и женщин с повышенным систолическим артериальным давлением. Добровольцы выпивали по три чашки черного чая или напитка с кофеином в день. Их показатели изучались в первый день, через три месяца и через полгода с начала эксперимента.

Оказалось, что чай оказывает наибольшее влияние на стабилизацию систолического и диастолического давления. В частности, ночью показатели снижались на десять процентов. Причем эффект был выявлен в первый же день и продлился шесть месяцев.

- Результаты исследования показывают, что некий компонент черного чая, помимо кофеина, может влиять на скорость изменения артериального давления в ночное время, — говорится в тексте исследования.

Ранее ученые из Института цитологии РАН и Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера выяснили, что содержащийся в черном перце пиптерин способен блокировать распространение коронавирусной инфекции. По ее словам, из-за пиптерина липидная оболочка теряет способность сливаться с мембранами клеток человека, поэтому коронавирус не может проникнуть внутрь клеток человека.