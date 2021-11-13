Польша построит на границе с Белоруссией пятиметровую стену с камерами и датчиками

Для защиты от нелегальных мигрантов Польша намерена за полгода построить на границе с Белоруссией пятиметровую стену. Фото: REUTERS

Польша предполагает отгородиться от Белоруссии пятиметровой стеной, оснащенной современными датчиками и камерами. Об этом пути решения миграционного кризиса 13 ноября рассказал в эфире радиостанции RMF руководитель МВД Польши Мариуш Каминьский.

По словам Каминьского, на сооружение ограждения должно уйти не более семи месяцев.

«Мы хотим, чтобы заграждение было установлено до конца первого полугодия 2022 года, это будет сооружение длиной 180 км, высотой 5,5 м, там будут использованы самые современные решения», - рассказал Каминьский.

В тех местах, где граница проходит вдоль реки Буг, предполагается использовать системы безопасности другого типа, отметил министр.

Каминьский рассказал, что на охране польско-белорусской границы задействованы 13 тыс. военнослужещих, 4,5 тыс. пограничников и 2 тыс. полицейских.

Ранее на kp.ru сообщалось, что 8 ноября колонна из нескольких тысяч мигрантов двинулась по территории Белоруссии к польской границе. Люди заявляли, что конечная цель их путешествия – Германия.

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не имеет никакого отношения к миграционному кризису на польско-белорусской границе.