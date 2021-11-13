Байден и Си Цзиньпин обсудят отношения США и Китая 16 ноября 2021 года

Джо Байден и Си Цзиньпин Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры по видеосвязи 16 ноября 2021 года. Главы государств обсудят отношения США и Китая, сообщили в МИД КНР.

- В соответствии с договоренностью Китая и Соединенных Штатов, председатель Си Цзиньпин проведет по видеосвязи встречу с президентом США Джо Байденом утром 16 ноября по пекинскому времени, чтобы обменяться мнениями по китайско-американским отношениям и вопросам, представляющим взаимный интерес, — говорится в сообщении китайского ведомства.

Ранее президент США Джо Байден, выступая на виртуальном мероприятии по сбору средств для Национального комитета Демократической партии, заявил, что лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпи «давали ему понять», что сомневаются в эффективности демократических систем. Байден упомянул главу российского государства и председателя КНР, говоря о том, что «мир видит разобщенность Америки» и «задается вопросом», может ли американская демократическая система добиваться успеха.