«Холодный расчет»: В США рассказали, насколько далеко готовы зайти в поддержке Украины

Обозреватель 19Fortyfive рассказал, как далеко готовы зайти США в поддержке Украины Фото: МИД Украины

Соединенные Штаты и НАТО вряд ли вступят в войну с Россией из-за Украины, если будут следовать логике, считает журналист Дэниэл Дэвис.

«Готовятся ли США и НАТО к войне с Россией из-за Украины? Независимо от того, что Москва делает или не делает, если Вашингтон и Брюссель основывают свою политику на реалистичных и логичных факторах, ответ будет отрицательным, и безопасность Запада будет обеспечена. Однако если решения основаны на эмоциях и гордыни, велика вероятность войны», – написал он в статье для журнала 19Fortyfive.

При самых неоптимистичных раскладах Запад и Россия обменяются ядерными ударами, отмечает журналист. Как пишет Дэвис, США желает, чтобы в мире существовали только свободные и демократичные страны, но эти предпочтений недостаточно для формирования внешней политики, в которой необходимо еще учитывать «холодную и суровую реальность».

По мнению колумниста, Вашингтон должен исходить, прежде всего, из своих интересов и брать в расчет то, что Украина не является членом НАТО. Следовательно, гарантии безопасности США предоставлять ей не обязаны, отметил он.

США, по его мнению, должны делать все для исключения ненужной войны с Россией и для сохранения мира в Европе. Москва же рассматривает экспансию НАТО к своим границам как экзистенциальную угрозу, заключил колумнист.

«Вашингтон, Москва и Брюссель должны снизить напряженность и охладить риторику. Военное столкновение из-за Украины нанесет ущерб интересам всех сторон и, в худшем случае, выйдет из-под контроля и перерастет в катастрофический обмен ядерными ударами», – заявил Дэвис.

Как писал сайт kp.ru, ранее в США заявили, что НАТО намеренно обостряет отношения Украины и России.