В ПФР рассказали, как женщинам выйти на пенсию в 50 лет Фото: Артем КИЛЬКИН

Многодетные матери могут выйти на пенсию досрочно на три-десять лет, рассказали в Пенсионном фонде России.

Пенсионный возраст может быть снижен, если женщина воспитывала детей до достижения ими восьми лет. Так, матерям, воспитавшим троих детей, позволяется выйти на пенсию в 57 лет, четырех детей – в 56 лет, а те, кто родил пять и более детей, имеют право выхода на пенсию в 50 лет, сказано на сайте ПФР.

Вышеуказанные категории многодетных матерей могут получать досрочную пенсию только в том случае, если не были лишены родительских прав. Кроме того, необходимы определенный страховой стаж и величина индивидуального пенсионного коэффициента, предусмотренного пенсионным законодательством, уточнили в Пенсионном фонде.

Как писал сайт kp.ru, ранее ПФР напомнил россиянам, что предпенсионерам необходимо обратиться в Пенсионный фонд и предоставить пакет документов, подтверждающих их пенсионные права. Это позволит в дальнейшем избежать избежать задержек в назначении пенсий.