Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье14 ноября 2021 0:27

Доктор Мясников обратился к непривитым россиянам: Бояться вакцинации нелогично

Он призвал граждан не слушать антипрививочников
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Доктор Мясников обратился к непривитым россиянам: Бояться вакцинации нелогично

Доктор Мясников обратился к непривитым россиянам: Бояться вакцинации нелогично

Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский врач, телеведущий, доктор Александр Мясников рассказал россиянам, что перед вакцинацией против коронавирусной инфекции не нужно слушать антипрививочников.

По его словам, нелогично испытывать страх перед прививкой, которая поможет сохранить здоровье.

- Как можно бояться прививаться? Это же просто нелогично! - считает Мясников. - У меня только один совет тем, кто боится: включить мозг, не слушать идиотов, антипрививочников, провокаторов и истериков.

Также врач пояснил россиянам, что вакцинация от ковида также безопасна, как и использование ремня безопасности в машине - никто не боится пристегиваться. Об этом он рассказал "Вечерней Москве".