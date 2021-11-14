Доктор Мясников обратился к непривитым россиянам: Бояться вакцинации нелогично Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский врач, телеведущий, доктор Александр Мясников рассказал россиянам, что перед вакцинацией против коронавирусной инфекции не нужно слушать антипрививочников.

По его словам, нелогично испытывать страх перед прививкой, которая поможет сохранить здоровье.

- Как можно бояться прививаться? Это же просто нелогично! - считает Мясников. - У меня только один совет тем, кто боится: включить мозг, не слушать идиотов, антипрививочников, провокаторов и истериков.

Также врач пояснил россиянам, что вакцинация от ковида также безопасна, как и использование ремня безопасности в машине - никто не боится пристегиваться. Об этом он рассказал "Вечерней Москве".