Вильфанд предупредил россиян о температурных аномалиях в ряде регионов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил россиян о температурных аномалиях в некоторых региона страны.

Так, на Урале с 15 ноября прогнозируется наступление похолодания до 18-20 градусов. Регионы Северо-Западного федерального округа, напротив, ожидает температура выше нормы на 4-5градусов с 16 ноября, а в Дальневосточном федеральном округе аномальное тепло продержится еще минимум до 19 ноября. Об этом синоптик рассказал ТАСС.