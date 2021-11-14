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Общество14 ноября 2021 3:57

Вильфанд предупредил россиян о температурных аномалиях в ряде регионов

Так, на Урале с 15 ноября прогнозируется наступление похолодания до 18-20 градусов
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Вильфанд предупредил россиян о температурных аномалиях в ряде регионов

Вильфанд предупредил россиян о температурных аномалиях в ряде регионов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил россиян о температурных аномалиях в некоторых региона страны.

Так, на Урале с 15 ноября прогнозируется наступление похолодания до 18-20 градусов. Регионы Северо-Западного федерального округа, напротив, ожидает температура выше нормы на 4-5градусов с 16 ноября, а в Дальневосточном федеральном округе аномальное тепло продержится еще минимум до 19 ноября. Об этом синоптик рассказал ТАСС.