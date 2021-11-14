Экономист назвала документы, необходимые для получения максимальной пенсии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Россияне имеют возможность получить максимально высокую пенсию из возможных, однако для этого необходимо подтвердить свой трудовой стаж, особые условия труда, заработок и другие условия.

Замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева напомнила гражданам, какие документы нужны для оформления такой пенсии.

По словам специалиста, в ПФР нужно будет предоставить оригинал трудовой книжки, трудовые договоры и приказы о назначении на должность, зарплатные ведомости (если этих данных нет в ПФР), справки из архива об организации, военный билет для военнообязанных, а также справки об инвалидности и других основаниях для льгот. Об этом Григорьева рассказала агентству "Прайм".