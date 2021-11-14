Три снежных барса умерли от коронавируса в американском зоопарке

Снежный барс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Три снежных барса скончались от коронавируса в США, сообщает Associated Press. Они заразились опасной инфекцией в зоопарке Линкольна, расположенного в штате Небраска.

Несмотря на все усилия ветеринаров, спасти краснокнижных животных не удалось. В зверинце коронавирусом заболели и некоторые другие питомцы, в частности, два суматранских тигра. Они уже выздоровели.

В настоящее время зоопарк продолжает принимать посетителей с учетом санитарных требований.

Напомним, общая численность ирбисов на планете составляет около 4 тысяч. Основной ареал обитания редкого хищника – горы Центральной Азии. Снежные барсы занесены в Красную книгу как вымирающий вид. Охота на них запрещена.

Как ранее писал сайт kp.ru, американские ученые из университетов Пенсильвании и Айовы выявили в США сотни белохвостых оленей, зараженных коронавирусом.