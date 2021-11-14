Выборы президента Болгарии стартовали 14 ноября 2021 года

Всего в государстве открыли 13 тысяч избирательных участков Фото: REUTERS

14 ноября 2021 года в Болгарии стартовали президентские выборы. Одновременно в стране досрочно изберут депутатов Народного собрания.

Всего в государстве открыли 13 тысяч избирательных участков. Еще 750 участков будут принимать голоса за пределами Болгарии. Их открыли в 68 странах, в которых находятся болгары.

На пост главы государства претендуют 23 кандидата. В досрочных парламентских выборах принимают участие 20 партий и семь коалиций. По итогам голосования определятся 240 депутатских мандатов.

Как ранее писал сайт kp.ru, в США прошли региональные выборы: в нескольких штатах избиратели голосовали за кандидатов в губернаторы, в Нью-Йорке – выбирали нового мэра.

В Нью-Джерси с минимальным перевесом свой пост сохранит действующий губернатор штата Филипп Мерфи. Он удержался, став первым почти за полвека демократом, переизбравшимся в этом штате на второй срок. А вот в Вирджинии – вот уже много лет ключевой для демократов вотчине – выиграл республиканец Гленн Янгкин.