В США выбрали нового мэра Нью-Йорка и двух губернаторов

Адамс – второй в истории мегаполиса темнокожий мэр Фото: REUTERS

В США прошли региональные выборы: в нескольких штатах избиратели голосовали за кандидатов в губернаторы, в Нью-Йорке – выбирали нового мэра.

В Нью-Джерси с минимальным перевесом свой пост сохранит действующий губернатор штата Филипп Мерфи. Он удержался, став первым почти за полвека демократом, переизбравшимся в этом штате на второй срок. А вот в Вирджинии – вот уже много лет ключевой для демократов вотчине – выиграл республиканец Гленн Янгкин.

Провал республиканцев в Вирджинии уже назвали пощечиной Джо Байдену, ведь из-за недовольства нынешней администрации Белого дома республиканец в этом штате стал губернатором впервые за многие годы. Избирателям надоели и перекраивание истории страны, и неустанная забота правительства о нелегальных иммигрантах, и непрекращающиеся попытки продвижения всевозможных расовых теорий.

И Байден, и вице-президент США Камала Харрис, и даже экс-глава Белого дома Барак Обама лично призывали избирателей отдать свои голоса строго за действующего губернатора Вирджинии, демократа Терри Маколиффа. Но люди устали от бездействия правящей партии на федеральном уровне и проголосовали за новые веяния в политике и госуправлении, пусть и пока что на уровне отдельного штата.

В Нью-Йорке сюрпризов не ждали, там давно и без особого труда выдвиженцы от Демократической партии надолго и прочно усаживаются в кресло градоначальника. Пока еще действующему мэру Биллу де Блазио переизбрание не грозило, и его однопартиец Эрик Адамс легко собрал нужное количество голосов.

Но это вовсе не значило, что эти выборы в Нью-Йорке прошли скучно и без особого колорита. Во-первых, оба основных кандидата заявились на избирательные участки не только с положенной свитой помощников и фотографов. Адамс держал в руках портрет покойной матери, а его соперник-республиканец Кертис Слива – вполне живого кота.

Адамс – второй в истории мегаполиса темнокожий мэр. В его послужном списке – 22 года службы в городской полиции и срок на посту президента Бруклина.

После того, как предварительные результаты голосования подтвердили, что Слива ни при каких раскладах не преодолеет наметившийся разрыв, Адамс выступил с обращением к своим сторонникам, сказав, что осуществил свою мечту, и на посту мэра Нью-Йорка будет только и делать, что «устранять барьеры, которые мешают реализовывать желания».

Самым значимым пунктом предвыборной программы Адамса стала борьба с преступностью, захлестнувшей Город Большого Яблока. Новый градоначальник вступит в должность в начале будущего года, но уже заранее пообещал, что сократит финансирование городской полиции, возродит подразделение копов в штатском и усилит патрулирование на вокзалах и в метро.

На большинстве участков Нью-Йорка избиратели получали целую кипу бюллетеней: необходимо было выбрать еще и членов горсовета, а кое-где и окружных прокуроров. И в этот раз членами горсовета Нью-Йорка с высокой долей вероятности (еще не подсчитаны бюллетени тех, кому было позволено проголосовать заранее) станут сразу двое представителей русскоязычной общины – Инна Верников и Ари Каган.