Захарова ответила на обвинения Британии в ответственности России за кризис с мигрантами на белорусской границе

Мария Захарова ответила на заявление британского МИД об ответственности России за миграционный кризис на белорусско-польской границе. Фото: МИД РФ.

Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова ответила на заявление главы МИД Великобритании Лиз Трасс, которая возложила ответственность за миграционный кризис на белорусской границе на Россию.

«Трасс считает, что этот миграционный кризис является «тщательно разработанным», - написала Захарова в Telegram. - Тщательно разработанным было вторжение Британии в Ирак. 45 тысяч британских солдат помогали США оккупировать эту страну, убивать ее граждан и разворовывать недра».

Мария Захарова считает, что Британия должна взять на себя ответственность за происходящее в Ираке, прежде чем выдвигать обвинения каким-либо иным государствам.

«Британия несёт чёткую историческую ответственность за всё, что с этого момента происходит а регионе - гибель иракцев, разрушение государственности Ирака, нескончаемые потоки беженцев, появление ИГИЛ, гуманитарные катастрофы в этой части света. И пока Лондон не ответит за свои преступления, у его официальных представителей нет никакого права кого бы то ни было обвинять», - заявила Захарова.

Ранее на kp.ru сообщалось, что руководитель МИД Великобритании Лиз Трасс заявила об ответственности России за тяжелую ситуацию с беженцами на границе Белоруссии и Польши.

«Они должны оказать давление на белорусские власти, с тем чтобы прекратить кризис и начать диалог», - сказала Трасс, имея в виду российские власти.

Глава британского МИД подчеркнула, что Белоруссия умышленно спровоцировала миграционный кризис, чтобы «отвлечь внимание от множества отвратительных деяний и нарушений прав человека» в стране.