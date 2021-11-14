МИД Британии возложил на Россию ответственность за кризис с мигрантами на границе Белоруссии

Лиз Трасс считает, что ситуацию с мигрантами создали намеренно Фото: REUTERS

Руководитель МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Россия несет ответственность за тяжелую ситуацию с беженцами на границе Белоруссии и Польши.

"Россия несет здесь четкую ответственность, - подчеркнула министр иностранных дел в статье для Sunday Telegraph. - Они должны оказать давление на белорусские власти, с тем чтобы прекратить кризис и начать диалог".

Трасс подчеркнула, что Белоруссия умышленно спровоцировала миграционный кризис, чтобы "отвлечь внимание от множества отвратительных деяний и нарушений прав человека" в стране.

Глава внешнеполитического ведомства Британии пообещала оказать поддержку союзникам, которые страдают от наплыва беженцев.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, утром 8 ноября многочисленная колонна мигрантов двинулась по территории Белоруссии к польской границе. Их встретили польские силовики и даже применили газ. Министр обороны Польши сообщил о 12 тысячах военных, готовых защищать границы страны. Польские войска приведены в состояние шестичасовой готовности.

Пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын заявил, что страна ожидает нового наплыва мигрантов к границам страны.