Около 50 мигрантов прорвались в Польшу со стороны Белоруссии

Группа мигрантов прорвалась на территорию Польши 13 ноября. Фото: REUTERS

Полсотни мигрантов силой прорвались в Польшу 13 ноября. Об этом сообщает полиция Подляского воеводства на своей странице в Twitter. Как говорится в сообщении, это произошло около 17 часов в районе Старзина.

«В поисках мигрантов, незаконно пересекающих границу, участвовал 21 полицейский, а также военнослужащие и сотрудники СД. Полицейские задержали 22 гражданина Ирака», - говорится в сообщении полиции Подляского воеводства.

В то же время Пограничная стража Польши сообщает о двух силовых попытках пересечения белорусско-польской границы мигрантами. Всего же за сутки 13 ноября польские пограничники зафиксировали 223 попытки незаконного перехода границы, в отношении 77 человек вынесли постановления о выдворении из Польши.

Ранее на kp.ru сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин отверг обвинения, что за потоком мигрантов на белорусско-польской границе стоит Москва.