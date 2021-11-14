Королева Елизавета II отменила участие в Дне поминовения из-за травмы спины

Королева Великобритании Елизавета II Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Королева Великобритании Елизавета II в последний момент отменила участие в церемонии по случаю Дня поминовения, которая запланирована на 14 ноября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Букингемского дворца. Причиной тому назвали травму спины.

"Королева из-за того, что потянула спину, с огромным сожалением приняла этим утром решение, что она не сможет принять участие в церемонии по случаю Дня повиновения в это воскресенье у Кенотафа", - уточнили в канцелярии монарха.

Напомним, новость о полном отказе Елизаветы II от спиртного буквально взорвала в октябре британскую прессу. Что же могло стать причиной такого решения, "Комсомольской правде" рассказал писатель, историк спецслужб Геннадий Соколов, автор документальных книг и фильмов о тайнах королевского дома Виндзоров. По его словам, у королевы - сердечная аритмия. Алкоголь в любых дозах провоцирует ее.