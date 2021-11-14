В лагерь мигрантов на белорусско-польской границе доставили 18,5 тонн продуктов

Мигрантам, устроившим лагерь на белорусско-польской границе, доставили 18,5 тонн продуктов. Фото: REUTERS

Более 18,5 тонны продуктов за пять дней привезли в импровизированный лагерь мигрантов на белорусско-польской границе. Мигрантам раздали молоко, хлеб, консервы, колбасу, фрукты, детское питание, печенье.

«По итогу пяти дней была оказана гуманитарная помощь: продукты питания - 18,6 тонны, в т.ч.молоко - 5 тонн, хлебобулочные изделия - 5,5 тонны, консервы мясные - 2 тонны, консервы овощные - 0,8 тонны, колбасные изделия - 2 тонны, кондитерские изделия - 1,3 тонны, фрукты - 0,8 тонны, детское питание - 1,2 тонны», - говорится в сообщении пресс-службы Совета Республики.

Кроме того, мигрантам раздали 7 тонн питьевой воды, 760 одеял и 3200 единиц теплой одежды.

Более 2,5 тысячи пакетов с продуктами собрали для мигрантов минчане, сообщает БЕЛТА. Деньги и теплые вещи собирает для мигрантов католическая церковь Беларуси.

Ранее на kp.ru сообщалось, что более 50 мигрантов силой прорвались на территорию Польши. Часть из них задержала польская полиция, все оказались гражданами Ирака.