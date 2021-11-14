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Политика14 ноября 2021 13:41

Франция поддержала введение санкций против Белоруссии

Глава МИД государства на встрече с коллегами из других стран Евросоюза намерен одобрить пятый пакет санкций
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Франция одобряет введение нового пакета санкций против Белоруссуии

Франция одобряет введение нового пакета санкций против Белоруссуии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Франция поддерживает введение пятого пакета санкций против Белоруссии из-за ситуации с мигрантами, сообщает пресс-служба французского министерства иностранных дел.

Позицию руководства страны выразит глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на встрече с министрами иностранных дел других государств Евросоюза, которое запланировано на понедельник, 15 ноября 2021 года.

"Министр выразит, в частности, полную солидарность Франции с Польшей, Литвой и Латвией в свете недопустимого использования белорусским режимом в своих целях миграционных потоков", - говорится в заявлении французского внешнеполитического ведомства.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерениях Евросоюза и США расширить санкции против Белоруссии. Это решение она озвучила в среду, 10 ноября, после переговоров с американским лидером Джо Байденом в Белом доме.