Франция поддержала введение санкций против Белоруссии

Франция одобряет введение нового пакета санкций против Белоруссуии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Франция поддерживает введение пятого пакета санкций против Белоруссии из-за ситуации с мигрантами, сообщает пресс-служба французского министерства иностранных дел.

Позицию руководства страны выразит глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на встрече с министрами иностранных дел других государств Евросоюза, которое запланировано на понедельник, 15 ноября 2021 года.

"Министр выразит, в частности, полную солидарность Франции с Польшей, Литвой и Латвией в свете недопустимого использования белорусским режимом в своих целях миграционных потоков", - говорится в заявлении французского внешнеполитического ведомства.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерениях Евросоюза и США расширить санкции против Белоруссии. Это решение она озвучила в среду, 10 ноября, после переговоров с американским лидером Джо Байденом в Белом доме.