Путин: Россия готова содействовать разрешению миграционного кризиса на границе с Белоруссией

Владимир Путин Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия готова содействовать разрешению миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши, если от РФ будет что-то зависеть. Соответствующее заявление президент России сделал в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

Вместе с тем глава государства уточнил, что Европа сама виновата в сложившейся ситуации и призвал не перекладывать проблемы "с больной головы на здоровую".

"Сами создали условия того, чтобы тысячи и сотни тысяч людей поехали, - констатировал Путин. - А теперь ищут виновных, чтобы снять с себя ответственность за происходящие события".

Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что после введения войск в Ирак Британия несет "четкую историческую ответственность" за гибель иракцев, разрушение государственности страны, нескончаемые потоки беженцев, появление ИГИЛ и гуманитарные катастрофы в этой части света.