На Dubai Airshow 2021 показали российский истребитель пятого поколения Checkmate

Checkmate - истребитель пятого поколения, уникальное предложение на международном рынке вооружений. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский истребитель пятого поколения Checkmate впервые презентовали за рубежом. Презентация легкого тактического самолета прошла в воскресенье, 14 ноября, на Dubai Airshow 2021, на нее была приглашена делегация Объединенных Арабских Эмиратов. Показ прошел в специально построенном павильоне Ростеха.

Checkmate – уникальное предложение на мировом рынке вооружений, считает генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Checkmate малозаметен и хорошо оснащен, идеален по соотношению боевой эффективности и стоимости летного часа. Все это делает самолет уникальным предложением на международном рынке вооружений», - цитирует Чемезова ТАСС.

Самолет включает в себя все самые передовые разработки, в том числе открытую архитектуру построения в интересах заказчика и уникальные технологии искусственного интеллекта. Он выполнен с применением технологий малозаметности, оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса «воздух - воздух» и «воздух - поверхность». Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Предполагается, что первый полет самолет совершит в 2023 году.

Ранее на kp.ru сообщалось, что Москва и Анкара ведут переговоры об участии России в разработке турецкого истребителя пятого поколения.