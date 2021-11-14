Россия ведет переговоры с Анкарой об участии в создании турецкого истребителя пятого поколения

Дмитрий Шугаев рассказал о переговорах России и Турции по созданию турецкого истребителя пятого поколения. Фото: fsvts.gov.ru.

Переговоры об участии России в создании турецкого истребителя пятого поколения идут между Москвой и Анкарой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева. Такое заявление Шугаев сделал на выставке Dubai Airshow.

«Россия неоднократно выражала готовность оказать содействие Турецкой Республике, пока мы находимся в стадии переговоров по данному проекту», – цитирует Дмитрия Шугаева агентство.

Как ранее сообщалось на kp.ru, Турция предполагала закупить истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 в США, но Вашингтон отказал в поставках по ранее заключенным договорам. Такое решение было принято после того, как Турция закупила у России зенитные ракетные системы С-400. Также сообщалось, что сенатор США Джон Тьюн предложил за счет бюджета Пентагона выкупить российские С-400 у Турции.