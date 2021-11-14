Лондон обеспокоен «непредсказуемыми опасными последствиями» кризиса между Минском и Варшавой

Великобритания опасается серьезных последствий миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Фото: REUTERS

Начальник штаба обороны Соединенного Королевства Николас Картер выразил тревогу, что миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии может перерасти в «нечто более серьезное» и обернуться непредсказуемыми опасными последствиями. Такое заявление он сделал в интервью BBC.

Картер напомнил, что Великобритания намерена оказать Польше инженерную помощь в укреплении заграждений на границе с Белоруссией и заявил, что Россия «для отвлечения внимания» предпринимает передвижения войск вблизи границ с Украиной.

«НАТО в любом случае нужно быть наготове», - отметил британский военачальник.

Ранее на kp.ru сообщалось, что Польша, Литва и Латвия обсуждают возможность созыва Совета НАТО, воспользовавшись четвертой статьей договора о Североатлантическом альянсе. Эта статья предусматривает возможность созыва Совета, если одна из стран НАТО считает, что имеется угроза ее безопасности.