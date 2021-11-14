Польша обсуждает с Литвой и Латвией возможность созыва Совета НАТО из-за миграционного кризиса

Польша хочет воспользоваться статьей 4, чтобы созвать совет НАТО по вопросу миграционного кризиса на границе с Белоруссией. Фото: REUTERS

Польша, Литва и Латвия обсуждают возможность созыва Совета НАТО, воспользовавшись четвертой статьей договора о Североатлантическом альянсе. Эта статья предусматривает возможнсоть созыва Совета, если одна и стран НАТО считает, что имеется угроза ее безопасности.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью агентству РАР заявил, что для разрешения миграционного кризиса на границе с Белоруссией уже недостаточно публичного выражения озабоченности, но необходимо, чтобы конкретные шаги предпринимал весь альянс.

«Кажется, это становится все более необходимым. Потому что уже недостаточно того, чтобы мы публично выражали свою озабоченность - теперь нужны уже конкретные шаги и участие всего альянса», - сказал Моравецкий.

Глава польского правительства объяснил, что четвертая статья договора о НАТО предусматривает совместное решение по ситуации, «когда, по мнению любой из них, будут поставлены под угрозу: территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любого из союзных государств».

Как ранее сообщалось на kp.ru, президент РФ Путин отверг обвинения в причастности России к миграционному кризису на белорусско-польской границе.

В то же время силовые службы Польши сообщают о непрекращающихся попытках мигрантов силой прорваться через проволочные заграждения.