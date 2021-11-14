Серийное производство истребителя Су-75 Checkmate начнется в 2026 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский однодвигательный истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate поступит в серийное производство в 2026 году, сообщил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь во время международной выставки Dubai Airshow.

«Первый полет истребителя Checkmate планируется в 2023 году, серийное производство – в 2026», – сказал глава ОАК.

Как писал сайт kp.ru, российский истребитель Checkmate впервые презентовали за рубежом в воскресенье, 14 ноября, на Dubai Airshow 2021.

Напомним, гокорпорация «Ростех» создала эксклюзивный парфюм, посвященный российскому однодвигательному истребителю Су-75 Checkmate.

Самолет построен с технологией малозаметности и оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса «воздух – воздух» и «воздух – земля». Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей.