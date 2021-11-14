Тишковец пообещал москвичам снег и сильный ветер в ночь на 15 ноября

Через неделю Москву засыплет снегом. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Все прелести метеорологической зимы пообещал москвичам и жителям Подмосковья синоптик «Фобоса» Евгений Тишковец. Вскоре в регионе могут ударить декабрьские морозы, написал он в Facebook.

«К вечеру воскресенья и в ночь на понедельник в Центральной России пройдут очаговые скоротечные заряды снега с усилением ветра в порывах до 12 м/с и кратковременным ухудшением видимости до 4 км», - написал Тишковец.

Утром 15 ноября снегопад прекратится, оставив на земле покров толщиной не более сантиметра, температура воздуха упадет в Москве до -1…-3, по области до 0…-5, на дорогах местами образуется слабая гололедица. Днем в понедельник будет солнечно, но температура выше нуля уже не поднимется.

Погода останется такой же во вторник и среду. Будет солнечно, без осадков, ночами будет подмораживать до -2…-7, днем всего -3…+2.

«Во второй части недели немного потеплеет. В четверг, с приближением атмосферного фронта, небо нахмурится, вечером переходя в снеговое состояние. Под утро -1…-6, после полудня -2…+3. В пятницу, в теплом секторе циклона, пройдут небольшие осадки в смешанной фазе, температура повысится на градус-другой», - рассказал синоптик.

В выходные уже сформируется устойчивый снежный покров высотой в Москве - до 5-6 см, в Подмосковье - от 5 до 10 см. Примерно так обычно выглядит в регионе декабрь.

В конце ноября, по словам Евгения Тишковца, зима пойдет в наступление по всем фронтам, холод с каждым днем будет усиливаться, и ударят настоящие декабрьские, а потом, возможно, и январские морозы.

«Ночная температура сначала понизится до -8…-13, дневная до -2…-7, в конце месяца однажды под утро стужа может окрепнуть до -14…-19, в дневные часы -7…-1», - отметил синоптик.

А вот здесь на kp.ru прогноз погоды на предстоящие дни дает заслуженный метеоролог России, научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд.