The Mirror: Британия намерена направить на Украину 600 военных из-за риска войны с Россией Фото: Михаил ФРОЛОВ

Великобритания готовится направить на Украину 600 военнослужащих, поскольку опасается вторжения туда России. Подразделение спецназа SAS могут якобы могут быть отправлены на Украину в течение нескольких часов, утверждает The Mirror со ссылкой на источники.

Уверенность во вторжении российской армии в соседнюю страну имеет глава британской разведки MI-6, пишет газета. Он считает, что Москва представляет реальную угрозу и для Запада. Помимо спецназа, Британия готовит медиков, инженеров, связистов и 400 десантников из 16-й воздушно-штурмовой бригады, говорится в сообщении.

Тем временем высокопоставленный военный офицер Великобритании генерал Ник Картер заявил, что риск начала войны между Западом и Россией высок как никогда. По его мнению, такого напряжения между сторонами не было даже во времена Холодной войны.

Как писал сайт kp.ru, ранее обозреватель 19Fortyfive Дэниэл Дэвис рассказал, как далеко готовы зайти США в поддержке Украины.