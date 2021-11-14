Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика14 ноября 2021 18:15

Экс-глава МИД Украины Климкин призвал опираться на опыт УПА* в случае войны с Россией

Для борьбы с российской армией будут эффективны боевой дух и креатив украинцев, уверен Климкин
Абдулла ШАКИРОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Экс-глава МИД Украины Климкин призвал опираться на опыт УПА* в случае войны с Россией

Экс-глава МИД Украины Климкин призвал опираться на опыт УПА* в случае войны с Россией

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина сможет победить в полномасштабной войне с Россией, если будет активно использовать партизанское движение и опыт украинских националистов, считает бывший глава украинского МИД Павел Климкин.

Ээкс-министр иностранных дел Украины в эфире телеканала «Киев» призвал опираться на опыт Украинской повстанческой армии*, воевавшей на стороне нацистской Германии в годы Второй мировой войны. Кроме того, Климкин посоветовал использовать «боевой дух и креатив» украинцев.

По словам экс-министра, «на каждый танк или самолет есть ракета, или есть подразделения, которые могут действовать по-партизански».

Как писал сайт kp.ru, ранее внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев совместно с иностранными партнерами разработал план борьбы с Россией в случае полномасштабной войны.

*Запрещенная в России организация