Работу Байдена не одобряют более половины американцев Фото: REUTERS

Действия президента Соединенных Штатов Джо Байдена на посту главы государства не одобряют более половины американцев, следует из данных опроса, проведенного газетой Washington Post и телеканала ABC.

Недовольны работой Байдена 53% респондентов. Это новый антирекорд рейтинга доверия к нему с момента вступления американского лидера в должность президента США. Поддерживают его 41% опрошенных, говорится на сайте Washington Post .

Экономическую политику Байдена позитивно оценивают 39% американцев, отрицательно – 55%. Борьбу с коронавирусом в стране считают эффективной 47% респондентов, не одобряют действующие меры 49%.

Достижения Байдена за 10 месяцев управления страной считают «большими» или «достаточными» 35% жителей США, «недостаточными» или «практическими никакими» – 63%. Кроме того, лишь немногим более 30% респондентов думают, что президент выполняет предвыборные обещания, 51% американцев так не считают.

В исследовании приняли участие 1 001 человек, оно проводилось методом телефонного опроса с 7 по 10 ноября 2021. Погрешность составляет не более 3,5%.

Как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что президент России Владимир Путин может лично встретиться с Байденом в начале 2022 года, а в этом году лидеры двух стран проведут переговоры в онлайн-формате.