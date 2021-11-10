«Коммерсант»: Путин и Байден могут встретиться в начале 2022 года

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут провести личную встречу в начале следующего года Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин может лично встретиться со своим американским коллегой Джо Байденом в начале 2022 года, а в этом году лидеры двух стран проведут переговоры в онлайн-формате.

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванные источники, знакомые с ситуацией. Собеседники издания утверждают, что детали будущей встречи главы российского государства с лидером США «еще до конца не согласованы», поэтому «ни в Кремле, ни в Белом доме не спешат раскрывать подробности».

«Предварительный график контактов Путина и Байдена выглядит так: беседа в онлайн-формате до конца этого года, а затем личная очная встреча в начале следующего», - пишет «Ъ».

Ожидается, что президенты двух стран, в частности, обсудят реализацию договоренностей, достигнутых во время их июньской встречи в Женеве.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что «следующий контакт на высшем уровне должен состояться в обозримой перспективе, однако журналистам не стоит «забегать вперед»: когда главы государств решат встретиться, прессе все расскажут.

Напомним, как писал сайт kp.ru, встреча президентов двух стран в Женеве состоялась 16 июня. После саммита оба лидера государств пообщались с журналистами, и каждый из них представил свое видение итогов этих переговоров.

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