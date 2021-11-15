Глава Ростеха: Стоимость бизнес-джета Aurus составит 40-50 млн долларов

Генеральный директор ГК «Ростех» Сергей Чемезов. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что стоимость нового варианта бизнес-версии самолета SSJ 100, получившего название Aurus Business Jet, составит примерно 40-50 миллионов долларов что значительно дешевле аналогичных зарубежных самолетов.

Он также сказал, что к бизнес-джету SSJ Aurus проявляют интерес как частные, так и корпоративные заказчики из России, выразив надежду, что со временем появятся и иностранные заказчики.

«Машина уникальная, с высоким уровнем комфорта и очень приличной дальностью полета – больше семи тысяч километров. То есть, из Москвы до Владивостока без дозаправки он летает легко. Внутри России интерес уже есть», - рассказал глава Ростеха журналистам в кулуарах международного авиасалона Dubai Airshow.

Чемезов добавил, что заказчикам уже было поставлено 11 таких самолетов в бизнес-версии, в том числе и за рубеж, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что на самолетостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре стартовало производство российского однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate.